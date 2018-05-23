Защитник «Крыльев Советов» Тарас Бурлак вручил призы юным победителям турнира во Владивостоке

Защитник «Крыльев Советов» Тарас Бурлак организовал крупный футбольный турнир для детей во Владивостоке, уроженцем которого он является, сообщает официальный сайт самарского клуба.

Бурлак предоставил призы и подарки для соревнований под эгидой «Большие звезды светят малым». На турнире присутствовали первые тренеры игрока — Юрий Балабонкин и Виктор Лукьянов.

В турнире приняли участие 12 детских команд 2010 года рождения из Владивостока, Хабаровска, Уссурийска и других городов Приморья. Победителем стала команда СКА из Хабаровска.

Подобный турнир был организован в Уфе, где победителей имени своего дивизиона наградил полузащитник ФК «Уфа» Игорь Безденежных.

