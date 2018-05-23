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Защитник «Крыльев Советов» Тарас Бурлак вручил призы юным победителям турнира во Владивостоке

17:21, 23.05.2018

Защитник «Крыльев Советов» Тарас Бурлак организовал крупный футбольный турнир для детей во Владивостоке, уроженцем которого он является, сообщает официальный сайт самарского клуба.

Бурлак предоставил призы и подарки для соревнований под эгидой «Большие звезды светят малым». На турнире присутствовали первые тренеры игрока — Юрий Балабонкин и Виктор Лукьянов.

В турнире приняли участие 12 детских команд 2010 года рождения из Владивостока, Хабаровска, Уссурийска и других городов Приморья. Победителем стала команда СКА из Хабаровска.

Подобный турнир был организован в Уфе, где победителей имени своего дивизиона наградил полузащитник ФК «Уфа» Игорь Безденежных.

СпортФутбол
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