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Исполняющим обязанности гендиректора аэропорта «Оренбург» назначен Александр Христиановский

17:20, 23.05.2018
Исполняющим обязанности гендиректора аэропорта «Оренбург» назначен Александр Христиановский
Фото: orenairport.ru

С 22 мая 2018 года обязанности гендиректора МУП «Международный аэропорт «Оренбург» исполняет начальник Службы авиационной безопасности предприятия Александр Христиановский.

Министр природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области Константин Костюченко принял отставку предыдущего руководителя аэропорта Сергея Тювилева, передает ria56.ru.

При этом бывший гендиректор останется в аэропорту на другой должности.

Сергей Тювилев возглавлял аэропорт с 24 октября 2017 года.

Назначенный исполняющим обязанности генерального директора Александр Христиановский в 1982 году окончил Академию МВД СССР (правоведение), в 1974 году — Оренбургский сельскохозяйственный институт по специальности «Механизация сельского хозяйства».

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