Исполняющим обязанности гендиректора аэропорта «Оренбург» назначен Александр Христиановский
С 22 мая 2018 года обязанности гендиректора МУП «Международный аэропорт «Оренбург» исполняет начальник Службы авиационной безопасности предприятия Александр Христиановский.
Министр природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области Константин Костюченко принял отставку предыдущего руководителя аэропорта Сергея Тювилева, передает ria56.ru.
При этом бывший гендиректор останется в аэропорту на другой должности.
Сергей Тювилев возглавлял аэропорт с 24 октября 2017 года.
Назначенный исполняющим обязанности генерального директора Александр Христиановский в 1982 году окончил Академию МВД СССР (правоведение), в 1974 году — Оренбургский сельскохозяйственный институт по специальности «Механизация сельского хозяйства».ОбществоВласть
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