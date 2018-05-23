Доход губернатора Пермского края за год вырос с 5,6 до 8,4 миллиона рублей

В 2017 году губернатор Пермского края Максим Решетников заработал 8,4 млн рублей против 5,6 млн рублей годом ранее, когда он замещал должность министра правительства Москвы и руководил столичным департаментом экономической политики и развития.

Согласно декларации, опубликованной на сайте правительства региона, в доходе за 2017 год учитывается оплата за период службы в правительстве Москвы с января по февраль, а также оплата за совмещение должностей губернатора и председателя правительства Пермского края.

В долевой собственности Решетникова, его супруги, которая заработала в 2017 году 927,3 тыс. рублей, и их детей находится квартира площадью 258,4 кв. м. Губернатору также принадлежит автомобиль Kia Cerato, два машино-места по 9,1 и 8,9 кв. м, а его жене — два машино-места по 14,5 кв. м каждое.

Отметим, что в пользовании семьи Решетникова появились квартира площадью 101,4 кв. м и дача площадью 279,2 кв. м.

Ранее сообщалось, что Решетников приобрел квартиру в Перми в ипотеку.