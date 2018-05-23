В Казани из-за ЧМ-2018 запретят полеты дронов

В Казани с 1 июня по 17 июля из-за проведения чемпионата мира по футболу — 2018 введут запреты и ограничения на полеты воздушных судов, беспилотных летательных аппаратов — квадрокоптеров, дронов, аэростатов и т.д.

Запретная для полетов зона устанавливается радиусом 10 км вокруг стадиона «Казань Арена» до высоты 3 050 метров, сообщает пресс-служба Минтранса РТ.

Также ограничивается выполнение полетов гражданскими воздушными судами, в том числе беспилотными, не оборудованными средствами ведения радиосвязи и ответчиками вторичной радиолокации, а также иная деятельность по использованию воздушного пространства, не связанная с полетами воздушных судов. Зона ограничения полетов устанавливается радиусом 110 км с центром стадион «Казань Арена» до высоты 8 100 метров.



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