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В ЛДПР предложили давать скидку в 10% при оформлении электронного ОСАГО

10:54, 23.05.2018
В ЛДПР предложили давать скидку в 10% при оформлении электронного ОСАГО
Фото: скриншот видео youtube.com

Депутаты от ЛДПР предложили предоставлять скидку в 10% от суммы страховой премии при оформлении договора ОСАГО в электронном виде. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу комитета Госдумы по труду и соцполитике.

Инициаторами законопроекта стали вице-спикер от ЛДПР Игорь Лебедев и глава комитета нижней палаты парламента по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

Они отмечают, что в последнее время зафиксирован рост случаев езды без полиса ОСАГО. Поэтому предоставление скидки при покупке страхового полиса в виде электронного документа будет стимулировать граждан к более активному приобретению полисов в электронном виде.

Ранее сообщалось, что стоимость ОСАГО летом может вырасти на 20%.

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