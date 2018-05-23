В ЛДПР предложили давать скидку в 10% при оформлении электронного ОСАГО

Депутаты от ЛДПР предложили предоставлять скидку в 10% от суммы страховой премии при оформлении договора ОСАГО в электронном виде. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу комитета Госдумы по труду и соцполитике.

Инициаторами законопроекта стали вице-спикер от ЛДПР Игорь Лебедев и глава комитета нижней палаты парламента по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

Они отмечают, что в последнее время зафиксирован рост случаев езды без полиса ОСАГО. Поэтому предоставление скидки при покупке страхового полиса в виде электронного документа будет стимулировать граждан к более активному приобретению полисов в электронном виде.

Ранее сообщалось, что стоимость ОСАГО летом может вырасти на 20%.