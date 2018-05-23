Введение с 1 июля электронного ПТС создаст трудности для покупателей новых машин

С 1 июля у покупателей новых автомобилей могут возникнуть проблемы с покупкой полиса ОСАГО из-за прекращения оформления паспортов транспортных средств (ПТС) в бумажном виде. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на президента Российского союза автостраховщиков (РСА) Игоря Юргенса.

Он пояснил, что для покупки полиса ОСАГО необходимо предоставить ПТС либо свидетельство о регистрации, которого у владельца новой машины еще не. Без полиса ОСАГО сделать это нельзя, а бумажный ПТС с 1 июля выдаваться не будет. Сведения об этих документах страховщики могли бы получить через информационный обмен, но его с «Электронным паспортом» нет.

«Соответственно, человек покупает новый автомобиль, а купить полис ОСАГО не сможет, потому что страховщик попросит у него ПТС», — пояснил Юргенс.

В Банке России заявили, что до начала работы страховщиков с «Электронным паспортом» полис ОСАГО можно будет купить на основании распечатки выписки электронного паспорта, которую будут выдавать бесплатно. Однако, по словам Юргенса, выписка юридической силы иметь не будет.



Ранее МВД предложило предоставить водителям возможность заменить бумажные паспорта автомобилей на электронные до 1 июля 2018 года.