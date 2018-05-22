Глава МВД Мордовии заработал в 2017 году 2,2 миллиона рублей

Доходы министра внутренних дел Мордовии Юрия Арсентьева составили по итогам 2017 года 2,26 млн рублей. Его супруга задекларировала 250 тыс. рублей.



Согласно декларации, опубликованной на сайте МВД РФ, руководитель регионального управления владеет земельным участком на 2,5 тыс. кв. м (774/33017 доли) и квартирой площадью 77,4 кв. м. Также в собственности генерал-майора полиции снегоход Lynx 69 Yety Army 600 etec (2014 года выпуска).

Супруга Арсентьева владеет половиной квартиры площадью 51,6 кв. м.

Напомним, что Арсентьев занимает пост главы УМВД по Мордовии с 2013 года.