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Руководитель МВД Оренбуржья заработал в прошлом году 2,6 миллиона рублей

18:29, 22.05.2018 Сюжет:  Декларации о доходах-2018
Руководитель МВД Оренбуржья заработал в прошлом году 2,6 миллиона рублей
Фото: 56.мвд.рф

Доходы начальника управления МВД по Оренбургской области Михаила Давыдова составили в 2017 году 2,6 млн рублей. Его супруга принесла в семейный бюджет только 92 тыс. рублей.

Согласно декларации, опубликованной на сайте МВД РФ, руководитель регионального управления владеет земельным участком на 1,6 тыс. кв. м, жилым строением площадью 209,7 кв. м и половиной квартиры на 77,3 кв. м. Вторая половина квартиры принадлежит супруге генерал-майора полиции.

В пользовании четы Давыдовых также находится квартира площадью 112,1 кв. м.

Напомним, что Давыдов занимает пост главы УМВД по Оренбуржью с 2015 года. До этого с 2011 года он занимал должность замначальника ГУ МВД РФ по Пермскому краю.

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