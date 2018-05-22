Доходы главы МВД по Кировской области в 2017 году составили 2,1 миллиона рублей

По итогам 2017 года начальник управления МВД по Кировской области Константин Селянин задекларировал 2,1 млн рублей дохода. Его супруга заработала 168,8 тыс. рублей.

В собственности руководителя регионального МВД имеются две квартиры площадью 62,2 и 36,8 кв. м, следует из отчетности, опубликованной на сайте МВД РФ.

Жене чиновника принадлежат квартира (36,7 кв. м) и гараж (19,9 кв. м). При этом автомобилей нет у обоих.

В пользовании Селянина и его супруги находятся земельный участок площадью 1 108 кв. м и квартира на 96,1 кв. м.