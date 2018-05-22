Глава МВД Башкирии заработал за 2017 год 2,8 миллиона рублей

Министр внутренних дел по Башкирии Роман Деев по итогам 2017 года задекларировал доход в 2,8 млн рублей. Его супруга за тот же период заработала 2,3 тыс. рублей.

Согласно отчетности, опубликованной на сайте МВД РФ, Дееву принадлежит земельный участок площадью 1,5 тыс. кв. м. Личного автомобиля министр не имеет.

Жене главы республиканского МВД принадлежит участок на 23,4 кв. м. Также она владеет квартирой (164,8 кв. м) и гаражом (23,4 кв. м).

В пользовании Деева находятся две квартиры на 164,8 кв. м и 122,7 кв. м. Эти же квартиры находятся в пользовании его несовершеннолетнего ребенка. Согласно декларации, супруга министра пользуется квартирой на 122,7 кв. м и парковочным местом на 17,9 кв. м.

Заместитель главы МВД Башкирии, начальник полиции Андрей Демидов показал доход в 13 млн рублей. Его супруга заработала еще 1 млн рублей. Отмечается, что источником дохода главного полицейского Башкирии стала в том числе продажа квартиры.

Замминистра внутренних дел Башкирии, начальник Главного следственного управления МВД РБ Виктор Михайлов заработал за 2017 год 2 млн рублей. Доход его жены составил 366,5 тыс. рублей.

Еще один заместитель Деева, генерал-майор внутренней службы Евгений Полтавец задекларировал доход в 1,8 млн рублей. Доходы его супруги достигли 1,6 млн рублей.

Подробности о доходах приволжских чиновников по итогам 2017 года — в материалах «Реального времени».

