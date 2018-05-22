В Подмосковье начальника угрозыска арестовали за взятку в $7 тысяч

В подмосковной Балашихе арестовали начальника уголовного розыска по подозрению в даче взятки в $7 тыс. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Московской области Ольга Врадий.

«По данным следствия, сотрудник полиции, действуя через своего знакомого, выступившего в качестве посредника, дал взятку в размере $7 тысяч должностному лицу УФСИН России по Московской области за принятие заведомо незаконного решения о даче устного указания администрации одного из следственных изоляторов о направлении осужденного, содержащегося там, в исправительное учреждение УФСИН России по Тульской, Ярославской либо Курской области для отбывания срока наказания», — цитирует Врадий ТАСС.

Кроме того, под домашний арест поместили и посредника — замначальника инспекции, начальника одного из отделов УФСИН РФ По Московской области. Мужчины были задержаны 17 мая. На данный момент проводится служебная проверка.

Ранее за посредничество в передаче взятки у бывшей сотрудницы налоговой изъяли 4 квартиры на 18 млн рублей, а также приговорили к 5 годам условного лишения свободы и штрафу в 2 млн рублей.