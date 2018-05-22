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Бывшему мэру Перми отказали в получении звания почетного гражданина города

12:58, 22.05.2018
Бывшему мэру Перми отказали в получении звания почетного гражданина города
Фото: commons.wikimedia.org / Сергей Подоляк

Депутаты Пермской городской думы отказались присвоить звание почетного гражданина города экс-главе Перми, депутату Госдумы РФ Игорю Шубину.

Инициативу поддержали только 10 депутатов. 13 человек воздержались, один голосовал против.

Как пишет «Коммерсант», среди воздержавшихся в основном депутаты, близкие к влиятельному парламентарию Владимиру Плотникову. Никто из депутатов при обсуждении вопроса публично не выступал против кандидатуры экс-мэра.

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