Бывшему мэру Перми отказали в получении звания почетного гражданина города
Депутаты Пермской городской думы отказались присвоить звание почетного гражданина города экс-главе Перми, депутату Госдумы РФ Игорю Шубину.
Инициативу поддержали только 10 депутатов. 13 человек воздержались, один голосовал против.
Как пишет «Коммерсант», среди воздержавшихся в основном депутаты, близкие к влиятельному парламентарию Владимиру Плотникову. Никто из депутатов при обсуждении вопроса публично не выступал против кандидатуры экс-мэра.ОбществоВласть
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