В Казани из гимназии №8 эвакуировали более 600 человек из-за задымления

Из казанской гимназии №8 эвакуировали 620 детей и 40 человек обслуживающего персонала и преподавателей из-за задымления, которое возникло после короткого замыкания. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о появлении дыма в столовой гимназии №8, по улице Зорге, 1а поступило на единый номер вызова экстренных служб в 9.24. К месту ЧП оперативно выдвинулись пожарные расчеты.

Администрация гимназии до прибытия пожарных вывела из здания всех учеников и сотрудников. По приезду на место ЧП пожарные обнаружили, что произошло короткое замыкание без горения в электрощите в помещении столовой.

В результате инцидента никто не пострадал.

К месту ЧП направлена бригада Казанских электрических сетей. Причина происшествия устанавливается.