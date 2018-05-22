Сегодня в Татарстане без осадков и до +25
Во вторник, 22 мая, в Республике Татарстан ожидается переменная облачность. Днем без осадков.
Ветер северо-западный умеренный.
Как сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ, максимальная температура днем по Татарстану составит от +20°С до +25°С.
В Казани днем ожидается от +22°С до +25°С. В Набережных Челнах дневная температура воздуха составит от +21°С до +23°С.Общество
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым