Ульяновский губернатор пожаловался на депутата КПРФ за фотомонтаж в образе Гитлера

Прокуратура Ульяновской области рассмотрит заявление главы региона Сергея Морозова, в котором губернатор просит провести проверку по факту размещения депутатом Госдумы РФ от КПРФ Алексеем Куринным в социальных сетях монтажа фотографии Морозова в образе Адольфа Гитлера.



Морозов заявляет, что сравнение является недопустимым, оскорбительным и унижающим честь и достоинство, передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя надзорного ведомства.

«В своем посте депутат проводит аналогию между моей деятельностью как губернатора Ульяновской области с политикой германского диктатора Адольфа Гитлера, идеология которого является нацистской, а его деятельность признана международным военным трибуналом преступной… Куринный А. В. обвиняет меня фактически в нацистских методах, связанных с переименованием площади Ленина в Соборную площадь», — пишет Морозов.

Он добавил, что переименование улиц и площадей — полномочие органов местного самоуправления, и решение в данном случае принималось администрацией Ульяновска.