Польскую компанию оштрафовали на 10 миллионов рублей за взятку «дочке» «Северстали»

Суд в Коми оштрафовал польскую компанию «Копэкс» на 10 млн рублей за незаконное вознаграждение главному инженеру шахты «Воргашорская», принадлежащей компании «Воркутауголь» (входит в «Северсталь»).



«Установлено, что в мае 2015 года представитель польской компании предложил главному инженеру структурного подразделения «Шахта «Воргашорская» АО «Воркутауголь» незаконное вознаграждение на сумму свыше 5 млн руб.», — сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Отмечается, что за «откат в 3% от цены предполагаемого контракта" представитель польской компании предложил поддержать предложение АО «Копэкс» на поставку в СП «Шахта «Воргашорская» дорогостоящего оборудования для добычи угля.

В отношении польской компании возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 19.28 КоАП России (незаконное вознаграждение от имени юридического лица в крупном размере).

Ранее стало известно, что из США был депортирован глава «дочки» «Росатома» по делу о взятках при заключении урановых сделок.