Победительницей казанского марафона стала Татьяна Арясова, которую ловили на допинге в Токио

Победительницей Казанского марафона на дистанции в 42,2 км с результатом 02:36:04 стала уроженка Чувашской области Татьяна Арясова. Шесть лет назад спортсменка была дисквалифицирована на два года за применение допинга. Тест был проведен после Токийского марафона 2011 года, на котором Татьяна также победила.

Отметим, ранее была информация, что участников профессионального забега на Казанском марафоне будут проверять на допинг. Заняться этой процедурой было поручено антидопинговой организации РУСАДА.

При этом сама РУСАДА признана несоответствующей кодексу WADA (Всемирное антидопинговое агентство) в 2015 году, после допингового скандала.