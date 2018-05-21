ВТБ Факторинг финансирует мирового производителя смартфонов на 350 млн рублей
ВТБ Факторинг заключил договор факторингового финансирования на 350 млн рублей с «Майкромакс Рус», дистрибьютором смартфонов и дочерней компанией международного производителя мобильных телефонов Micromax Informatics Ltd (Индия). Первые поставки на сумму 69,8 млн рублей были профинансированы в апреле текущего года.
Корнелиу Робу, директор по работе с клиентами ВТБ Факторинг, прокомментировал: «Опыт работы с крупнейшими сотовыми ретейлерами и дистрибьюторами позволил нам оперативно решить для «Майкромакс Рус» комплекс вопросов, возникающих при поставках электроники из-за рубежа. Среди них — отрицательные курсовые разницы, кассовые разрывы и риск несвоевременного платежа контрагентов. Успешное финансирование первых поставок позволяет говорить о перспективе кратного увеличения объемов сотрудничества в ближайшем будущем».
Генеральный директор компании «Майкромакс Рус» Рамник Сингх Кохли прокомментировал: «Компания Micromax вышла на российский рынок в 2014 году и уже к середине следующего года ее доля рынка по продажам смартфонов в России превысила 6%. В текущем году мы подписали договор прямых поставок мобильных телефонов с ведущими операторами мобильной связи. Использование факторинга позволило нам не только получить финансирование, но и значительно улучшить качество управления дебиторской задолженностью».
Банк ВТБ (ПАО)
Партнерский материал
Справка
ООО «Майкромакс Рус» принадлежит международной компании Micromax Informatics Ltd. (Индия), которая входит в десятку крупнейших производителей смартфонов в мире. В России компания занимается реализацией смартфонов. Объем продаж в России в 2017 году составил около 2 млрд рублей.
ООО ВТБ Факторинг — дочерняя компания Банка ВТБ (ПАО) — оказывает полный комплекс факторинговых услуг, имеет представительства в 15 крупнейших городах России и лидирует на российском рынке с долей по факторинговому портфелю около 30%. В 2017 г. он превысил 135 млрд рублей. В течение последнего года четверть крупнейших компаний, участников списка топ-600, обслуживались в ВТБ Факторинг. Подробнее об услугах ООО ВТБ Факторинг — на сайте www.vtbf.ru.
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