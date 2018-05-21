«Торпедо» вспоминает свою историю за 10 лет в КХЛ

Нижегородское «Торпедо» подготовило для болельщиков уникальное издание, включающее в себя самые яркие воспоминания из жизни клуба за прошедшие десять лет в КХЛ, сообщает официальный сайт «автозаводцев».

«На страницах нашего эксклюзивного альманаха вы найдете командные фотографии «Торпедо» всех десяти сезонов, кадры самых ярких хоккейных моментов и памятных клубных мероприятий. События, люди, эмоции! Все это — и многое другое собрано в рамках одного издания. Предлагаем окунуться в атмосферу приятной ностальгии, вспомнив интереснейшие вехи новейшей клубной истории. Истории, к написанию которой причастен каждый из нас!» — сказано в аннотации к журналу.

В завершившемся сезоне «Торпедо» выбил из первого круга Кубка Гагарина ярославский «Локомотив».

Недавно на пост главного тренера команды назначен Дэвид Немировски.

