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Мэрия Уфы объяснила ремонт трассы до аэропорта «началом процесса образования колейности»

11:40, 21.05.2018
Мэрия Уфы объяснила ремонт трассы до аэропорта «началом процесса образования колейности»
Фото: ufacity.info

В мэрии Уфы объяснили, почему дорожники начали ремонт трассы в аэропорт. По данным администрации города на покрытии уже начала образовываться колея.

«У автомобилистов может возникнуть вопрос — почему ремонтируют проезжую часть, которая на первый взгляд находится в относительно нормальном состоянии. Ответ на него очевиден: дефектовка участка показала начало процесса образования колейности на этом участке, кроме того по ширине проезжей части зафиксированы многочисленные трещины», — говорится в сообщении мэрии Уфы.

Чиновники отмечают, что при высоком потоке транспорта дорога придет в негодность очень быстро.

Напомним, что ремонт выезда из города и трассы до аэропорта начался на минувшей неделе.

ОбществоИнфраструктура Башкортостан
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