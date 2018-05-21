Власти Кирова на месяц отключили газ для Вечного огня

Сегодня власти Кирова на месяц приостановили подачу газа к Вечному огню в парке Победы. Он начнет гореть 21 июня.

В этот период планируется провести ремонт стелы. Работы начались еще в конце апреля. Их стоимость оценивается в 1 млн рублей, сообщает пресс-служба горадминистрации.

По информации теруправления по Октябрьскому району, подрядчик проведет косметический ремонт всего монумента: штукатурку, покраску, исправление сколов; также будут покрашены внутренние металлические конструкции стелы, площадку у вечного огня выложат гранитной плиткой.

Власти города отмечают, что такая масштабная реставрация монумента проводится впервые с 1977 года, когда стела была установлена.

Напомним, что в конце апреля в Пермском крае вандалы чуть не взорвали Вечный огонь. В городе Губаха хулиганы забросили в огонь аэрозольные баллоны.