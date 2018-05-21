Представители НКНХ посетили Continental AG

Фото: НКНХ

Представители «Нижнекамскнефтехима» во главе с коммерческим директором Тимуром Шигабутдиновым посетили компанию Continental AG. Гости ознакомились с полигоном для тестирования шин Contidrom. Также прошли переговоры о перспективах долгосрочного сотрудничества и поставках новых марок каучуков НКНХ.

«Нижнекамскнефтехим» и немецкий производитель шин и автокомпонентов являются партнерами на протяжении 14 лет. Встреча прошла по приглашению немецкой стороны, сообщает пресс-служба НКНХ.