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Представители НКНХ посетили Continental AG

10:19, 21.05.2018 Сюжет:  ПАО «Нижнекамскнефтехим»
Представители НКНХ посетили Continental AG
Фото: НКНХ

Представители «Нижнекамскнефтехима» во главе с коммерческим директором Тимуром Шигабутдиновым посетили компанию Continental AG. Гости ознакомились с полигоном для тестирования шин Contidrom. Также прошли переговоры о перспективах долгосрочного сотрудничества и поставках новых марок каучуков НКНХ.

«Нижнекамскнефтехим» и немецкий производитель шин и автокомпонентов являются партнерами на протяжении 14 лет. Встреча прошла по приглашению немецкой стороны, сообщает пресс-служба НКНХ.

Справка

Концерн Continental — один из ведущих поставщиков автомобильных комплектующих. Был основан в Ганновере (Германия) в 1871 году. Сейчас в штате концерна более 235 000 сотрудников в разных странах. Концерн предлагает интеллектуальные и инновационные решения, которые делают транспортные средства более безопасными, комфортными и экологически безопасными.

В 2017 году оборот технологического концерна Continental увеличился до 44 млрд евро при очищенной марже EBIT 10,9 процентов. Чистая прибыль технологического концерна выросла на 6,5% до 3 млрд евро.

ПромышленностьНефтехимия Татарстан
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