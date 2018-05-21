Представители НКНХ посетили Continental AG
Представители «Нижнекамскнефтехима» во главе с коммерческим директором Тимуром Шигабутдиновым посетили компанию Continental AG. Гости ознакомились с полигоном для тестирования шин Contidrom. Также прошли переговоры о перспективах долгосрочного сотрудничества и поставках новых марок каучуков НКНХ.
«Нижнекамскнефтехим» и немецкий производитель шин и автокомпонентов являются партнерами на протяжении 14 лет. Встреча прошла по приглашению немецкой стороны, сообщает пресс-служба НКНХ.
Справка
Концерн Continental — один из ведущих поставщиков автомобильных комплектующих. Был основан в Ганновере (Германия) в 1871 году. Сейчас в штате концерна более 235 000 сотрудников в разных странах. Концерн предлагает интеллектуальные и инновационные решения, которые делают транспортные средства более безопасными, комфортными и экологически безопасными.
В 2017 году оборот технологического концерна Continental увеличился до 44 млрд евро при очищенной марже EBIT 10,9 процентов. Чистая прибыль технологического концерна выросла на 6,5% до 3 млрд евро.
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