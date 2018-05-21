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Прорыв водопровода в Оренбурге ликвидируют четыре бригады ремонтников

10:11, 21.05.2018
Прорыв водопровода в Оренбурге ликвидируют четыре бригады ремонтников
Фото: vk.com/orenburg_vko

Сегодня в Оренбурге из-за прорыва магистрального трубопровода на улице Жукова забил горячий фонтан. Коммунальную аварию ликвидируют четыре бригады ремонтников.

«Повреждение трубопровода диаметром 70 см произошло в 10:15. Оперативная бригада тепловых сетей в короткие сроки прибыла на место и локализовала утечку», — цитирует оренбургская редакция «Аргументов и фактов» сообщение пресс-службы компании «Т Плюс».

Судя по фотографиям и видеозаписям высота фонтана превысила 5 метров. Горячая вода затопила подземный переход и улицу.

ПроисшествияОбществоИнфраструктура
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