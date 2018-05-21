Вратарь из спортшколы «Салавата Юлаева» подписал контракт с «Виннипег Джетс»

Воспитанник уфимского хоккея Михаил Бердин подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс». Соглашение 20-летнего голкипера рассчитано на три года.

Бердин играл в подольском «Витязе», в череповецком «Алмазе». Также он регулярно привлекался в юношеские сборные России по своему возрасту. На Мировом кубке вызова-2015 Бердин стал бронзовым призером и вошел в символическую сборную турнира.

На драфте НХЛ-2016 он был выбран клубом «Виннипег Джетс» под общим 157-м номером. Последние два сезона играл в USHL за команду «Су-Фоллз Стэмпид».

«Виннипег Джетс» закончил выступления в Кубке Стэнли-2018, проиграв полуфинальную серию «Вегасу» — 1:4.





