Главным архитектором Набережных Челнов стал Василь Набиуллин

Главным архитектором Набережных Челнов стал 32-летний Василь Набиуллин. Об этом стало известно в ходе делового понедельника в мэрии.

Василь Набуилуллин родился в 1986 году в Набережных Челнах, закончил Казанский государственный архитектурно-строительный университет в 2009 году. Затем стал работать архитектором в службе градостроительного развития.

Ранее должность главного архитектора Набережных Челнов занимал Алмаз Идрисов. Мэр города Наиль Магдеев отметил, что Идрисов попросился на отдых.

«Но мы ему отдыхать особо не дадим. Подберем ему другую, более легкую работу. Он человек творческий. Такие люди нам нужны», — приводит слова градонаальника Челнов ИА «Татар-информ».

Ранее российский блогер Илья Варламов предложил «законсервировать» Набережные Челны. Он отметил, что в России есть только один город хуже Челнов — Омск.