Минниханов поздравил жителей Татарстана с Днем принятия ислама

Президент Татарстана поздравил Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Днем принятия ислама Волжской Булгарией. Текст поздравления размещен на официальном сайте президента РТ.

«Сегодня, как и в 922 году, на своей родной земле мы воздаём хвалу Всемилостивому Аллаху за ту великую истину, которая позволила нам, пройдя все испытания, сохранить свое единство, веру, язык и культуру» — начал поздравление Минниханов.



«В высшей степени символично, что возрождение Древнего Булгара осуществляется одновременно с воссозданием собора Казанской иконы Божией Матери Богородицкого монастыря и острова-града Свияжск. Сохраняя и приумножая свое главное достояние — межнациональное и межрелигиозное единство и взаимопонимание, — Татарстан уверенно смотрит в будущее, являя собой пример для окружающих» — подчеркнул президент РТ.



«Мира вам, добра, счастья и благополучия вам и вашим близким!» — пожелал в заключение Минниханов.

