Казанцам разрешили отдыхать только на четырех пляжах
Исполком Казани накануне начала купального сезона утвердил список из семи пляжей и организованных мест отдыха у воды.
Власти города советуют казанцам отдыхать на пляжах «Локомотив», «Озеро Глубокое», «Нижнее Заречье» и «Комсомольский». Также будут организованы места отдыха «Озеро Изумрудное», «Озеро Лебяжье» и «Парк Победы» (на берегу озера в парке Победы), говорится в сборнике документов исполкома Казани.
Добавим, что в мае 2017 года КГАСУ устраивал презентацию проекта новой набережной пляжа «Локомотив».ОбществоБизнесУслуги Татарстан
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