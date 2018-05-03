Казанцам разрешили отдыхать только на четырех пляжах

Исполком Казани накануне начала купального сезона утвердил список из семи пляжей и организованных мест отдыха у воды.



Власти города советуют казанцам отдыхать на пляжах «Локомотив», «Озеро Глубокое», «Нижнее Заречье» и «Комсомольский». Также будут организованы места отдыха «Озеро Изумрудное», «Озеро Лебяжье» и «Парк Победы» (на берегу озера в парке Победы), говорится в сборнике документов исполкома Казани.

Добавим, что в мае 2017 года КГАСУ устраивал презентацию проекта новой набережной пляжа «Локомотив».