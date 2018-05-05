Минфин уточнил правила льготной ипотеки для семей со вторым и третьим ребенком

Министерство финансов России уточнило правила льготной ипотеки для семей, в которых родился второй и третий ребенок. Теперь семьи смогут получить субсидию даже если ребенок родился в последний день действия программы.



«Изменениями в правила также предусматривается уточнение норм правил в части возможности получения кредита (займа) в соответствии с правилами при рождении второго и (или) третьего ребенка в декабре 2022 года», — говорится в пояснительной записке к проекту постановления правительства России.

Изменения включают возможность установить процентную ставку по кредиту ниже 6% годовых. Субсидии будут предоставляться, исходя из уровня ставки 6% годовых.

Отмечается, что субсидии в соответствии с правилами предоставляются на возмещение недополученных доходов по кредитам, выданным с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года.

Ранее стало известно, что средняя ставка по ипотеке обновила исторический максимум, составив 9,64%.