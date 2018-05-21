Банк России за январь—март выявил более 1,3 тысячи нелегальных МФО

Банк России за I квартал 2018 года обнаружил более 1 300 нелегальных микрофинансовых организаций (МФО). Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные регулятора.

При этом за весь 2017 год таких компаний было обнаружено 1 374.

«Такая динамика связана с более эффективной и системной работой по противодействию нелегальной деятельности», — отметили в ЦБ РФ. В регуляторе напомнили в прошлом году был создан департамент, курирующий данное направление.

По оценкам юриста компании «Юков и партнеры» Дениса Бобыря, портфель займов «черных кредиторов» в настоящее время составляет около 100 млрд рублей.



Банк России намерен ужесточить штрафы за незаконное кредитование. Для этого разработан соответствующий законопроект, который уже внесен в Госдуму РФ. Согласно нему, за рецидив незаконного кредитования сумма штрафов возрастает с 500 тыс. рублей до пяти млн рублей.

Ранее стало известно, что Центробанк РФ намерен запретить брать займы под залог недвижимости у «черных кредиторов».