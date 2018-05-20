В МИД РФ назвали арест Вышинского частью пропагандистской работы Запада

Ситуация с журналистами в Киеве, в том числе с главой «РИА Новости Украина» Кириллом Вышинским является частью информационно-пропагандистской работы стран Запада в отношении России. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».



«Ситуация с журналистами МИА «Россия сегодня» на Украине, с обысками, арестами и ситуация в ООН — это небольшие части общей информационной картины. В том числе и Скрипали, и история с допингом. Это часть колоссальной информационно-пропагандистской работы, на самом деле антиработы, которую ведёт Запад по отношению к России», — приводит ее слова «РИА Новости».

Ранее суд арестовал главу «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского на два месяца. Журналиста подозревают в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса.

Президент России Владимир Путин назвал ситуацию с задержанием журналиста беспрецедентной.