Микропредприятия создали за год около 550 тысяч новых рабочих мест

Существенный рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) произошел только среди микропредприятий. Об этом рассказал уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Титов.



При этом микропредприятия создали 550 тысяч новых рабочих мест. В средних и малых предприятиях количество рабочих мест за минувший год сократилось, сообщает «Российская газета».

По словам Титова, количество субъектов МСП выросло за год, а всего в стране насчитывается 6,1 млн МСП.

«Этот рост обеспечили только индивидуальные предприниматели (ИП) в категории „микропредприятия“, число которых выросло на 111,9 тысячи. По всем остальным видам МСП произошло сокращение численности», — отметил Титов.

Ранее правительство РФ временно запретило увеличивать объем статистической задолженности субъектов МСП.