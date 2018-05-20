В Ижевске полицейский застрелил похитителя велосипеда, который ранил его ножом

Следственный комитет РФ по Удмуртии расследует дело о применении насилия в отношения представителя власти.



Накануне сотрудники полиции на улице Дзержинского остановили подозреваемого в краже велосипеда. Им оказался 37-летний ранее судимый мужчина, который внезапно выхватил нож и нанес удары одному из правоохранителей в бедро и в руку, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Удмуртской республике.

В ответ полицейский выстрелил в нападавшего из табельного оружия.

«Мужчина скончался в автомобиле скорой медицинской помощи, а сотрудник полиции с ранениями руки и бедра госпитализирован в одну из городских больниц», — говорится в сообщении Следкома.



Накануне во время операции по нейтрализации боевиков, напавших на церковь Архангела Михаила в Грозном, погибли двое сотрудников УВД МВД России по Саратовской области.