В Южной Корее скончался председатель группы компаний LG

В Южной Корее скончался председатель группы компаний LG Ку Бон Му, который руководил четвертым по величине конгломератом в течение 23 лет.



Бизнесмену, перенесшему в последнее время несколько операций на мозге, было 73 года.

Ку Бон Му унаследовал руководство корпорацией, получившей международную известность, в частности, благодаря продукции LG Electronics, в 1995 году от своего отца Ку Чжа Гена, передает «РИА Новости» со ссылкой на южнокорейские СМИ.

Руководство группы компаний LG возложено на его младшего брата, заместителя председателя корпорации Ку Бон Чжуна.