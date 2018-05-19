В финале ЧМ по хоккею встретятся сборные Швеции и Швейцарии

В финале чемпионата мира по хоккею, который проходит в Дании встретятся сборные Швеции и Швейцарии. Встреча пройдёт 20 мая и начнется в 21:15 по мск.

В полуфиналах шведы обыграли команду США со счетом 6:0, а швейцарцы переиграли сборную Канады со счетом 3:2.

Напомним, что хоккеисты сборной России потерпели поражение от национальной команды Канады в матче 1/4 финала ЧМ со счетом 4:5 и вылетели с турнира.