Россия проиграла Канаде в четвертьфинале ЧМ по хоккею

Хоккеисты сборной России потерпели поражение от национальной команды Канады в матче 1/4 финала проходящего в Дании чемпионата мира.

Игра закончилась со счетом 5:4 (1:0, 1:2, 2:2, 1:0) в пользу Канады. Победитель определился в овертайме. У россиян голами отметились Илья Михеев, Александр Барабанов, Сергей Андронов и Артём Анисимов. В составе канадской команды шайбы сумели забросить Колтон Парэйко, Райан Ньюджент-Хопкинс, Кайл Туррис, Пьер-Люк Дюбуа и Райан О`Райлли.

Накануне сборная России проиграла команде Швеции в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею — 2018. Игра завершилась со счетом 1:3.