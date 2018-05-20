Рейтинг по продажам автомобилей с механической КП возглавила Lada

По итогам I квартала 2018 года Lada возглавила рейтинг по продажам марок автомобилей с механической коробкой передач — за этот период было реализовано 71 тыс. таких автомобилей.

Вторую строчку занимает Renault (24,2 тыс.), тройку замыкает Kia (12,4 тыс.).

В десятку также вошли Hyundai (9,8 тыс.), Skoda (7,1 тыс.), Volkswagen (6,8 тыс.), Chevrolet (6,6 тыс.), Nissan (6,2 тыс.), Datsun (4,5 тыс.) и УАЗ (3,8 тыс.).

Всего в I квартале было продано 165,5 тыс. новых легковых автомобилей, оснащенных механической коробкой передач. Это составляет 45% от всего объема российского рынка, сообщает «Автостат».



Добавим, что в I квартале года 55% продаж составили новые автомобили с автоматической коробкой передач.