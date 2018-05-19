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Глава МИД РФ отменил визиты в Аргентину и на Кубу

16:27, 19.05.2018
Глава МИД РФ отменил визиты в Аргентину и на Кубу
Фото: kremlin.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отменил визиты в Аргентину и на Кубу из-за мероприятий по линии сформированного правительства.

«В связи с серией мероприятий по линии сформированного правительства визиты министра иностранных дел в Аргентину и на Кубу в запланированные дни не состоятся. На заседании „двадцатки“ в Буэнос-Айресе Россия будет представлена на уровне заместителя министра», — приводит ТАСС сообщение МИД РФ.

Ранее сообщалось, что первое заседание нового правительства РФ, в которое вошел Лавров, пройдет на следующей неделе.

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