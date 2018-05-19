В Челнах начнут выращивать клубнику на крышах

На крышах двух производственных зданий в Набережных Челнах могут появиться теплицы с клубникой. Проект будет претендовать на получение статуса резидента территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).



«Сейчас мы осваиваем новые земли — шесть гектаров, на которых построили два производственных корпуса. Один из них — для компании «Чишмэ» — думаю, к июню начнет функционировать. Наша основная задача — максимально освоить землю, поэтому параллельно мы работаем над новым проектом», — цитирует Chelny-biz.ru Ильмира Валиуллина, исполнительного директора компании «Чишмэ», резидента ТОСЭР.

По его словам, на части земли, которая не будет занята производством «Чишмэ», компания установит теплицу для выращивания овощей — огурцов и помидоров. При этом томаты компания пустит на производство сока.

«Параллельно готовим проект по тепличному комплексу на крышах наших зданий. Там хотим выращивать клубнику, чтобы земли были максимально производительны», — добавил Валиуллин.

Отмечается, что новый проект будет развиваться другим юридическим лицом. Новый проект по клубнике также планируют завести в ТОСЭР. Объем инвестиций пока не озвучивается.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов поручил проанализировать эффективность работы муниципальных промышленных площадок.