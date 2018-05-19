Осужденный за взятки глава «дочки» «Росатома» депортирован из США

Россиянин Вадим Микерин, ранее возглавлявший корпорацию TENAM, американскую «дочку» аффилированной с Росатомом компании «Техснабэкспорт» депортирован из США.



«18 мая сотрудники Службы иммиграционного и таможенного контроля, занимающиеся в Вашингтоне (федеральный округ Колумбия) депортацией, выдворили осужденного преступника Вадима Микерина, являющегося гражданином России, на родину», — передает ТАСС со ссылкой на представителя Службы иммиграционного и таможенного контроля Министерства внутренней безопасности США Джастина Уилэна

Напомним, 24 апреля Вадим Микерин был досрочно освобожден из тюрьмы. В декабре 2015 года россиянин был осужден на четыре года лишения свободы по делу о взятках при заключении урановых сделок.