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Полиция установила личность подозреваемого в стрельбе в школе Техаса

23:48, 18.05.2018
Полиция установила личность подозреваемого в стрельбе в школе Техаса
Фото: pixabay.com

Правоохранительные органы США идентифицировали молодого человека, которого подозревают в стрельбе в школе американского штата Техас. Им оказался 17-летний Димитриос Пагуртзис. Сейчас он задержан.

По уточненным данным, в результате стрельбы погибли 10 человек, еще 10 — пострадали.

Ранее сообщалось, что стрельба в школе Техаса закончилась смертью восьми человек.


Происшествия
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