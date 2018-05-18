Полиция установила личность подозреваемого в стрельбе в школе Техаса

Правоохранительные органы США идентифицировали молодого человека, которого подозревают в стрельбе в школе американского штата Техас. Им оказался 17-летний Димитриос Пагуртзис. Сейчас он задержан.

По уточненным данным, в результате стрельбы погибли 10 человек, еще 10 — пострадали.

Sheriff says 17-year-old Texas high school shooting suspect is being held without bond on a capital murder charge. https://t.co/uK77RokM8M

— The Associated Press (@AP) 18 мая 2018 г.

Ранее сообщалось, что стрельба в школе Техаса закончилась смертью восьми человек.



