На благоустройство дворов Саранска выделили 30 млн рублей

Более 30 млн рублей выделено в 2018 году на благоустройство дворов Октябрьского района Саранска. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Из 30 с лишним миллионов рублей в рамках приоритетного проекта по программе «Формирование современной городской среды в городском округе Саранск» будет выделено свыше 24 млн рублей.

В рамках программы будут благоустроены дворы по ул. Гожувской, дома 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24; ул. Ярославской, дома 5, 15, 15/1, 19/4; ул. Косарева, 35; ул. Т. Бибиной, 1а; р.п. Ялга, а также ул. Мичурина, д. 28б, 28в.

Еще 6 млн рублей на благоустройство дворов придут из муниципальной программы «Благоустройство дворовых территорий в городском округе Саранск». Средства пойдут на облагораживание территорий по улице Сущинского у домов 36, 36/1, 36/2, 36/5.

Ранее глава Республики Мордовия Владимир Волков заявил, что в этом году в регионе проведут капремонт 148 домов. Это улучшит жилищные условия 14 тысяч жителей республики.