Зампред Ново-Савиновского суда «засекретил» арест Водопьяновой

Необъяснимая история произошла сегодня в Ново-Савиновском райсуде Казани при избрании меры пресечения лидеру Федерации профсоюзов РТ.

Без ходатайства какой-либо из сторон председательствующий судья — зампред райсуда Марсель Ахметшин потребовал журналистов покинуть зал заседания.

Отметим, до начала заседания помощник судьи пыталась не допустить в зал заседания восьмерых журналистов. Позже такое требование высказывал судебный пристав со ссылкой на отсутствующего в зале заседания судью.

Наконец, Ахметшин вышел и без перевода процесса в закрытый режим потребовал журналистов покинуть зал. Со ссылкой на некий внутренний регламент суда он заявил, что журналисты должны были зарегистрироваться, а никто этого не сделал. На самом деле о своем присутствии представители казанских изданий извещали помощника судьи.