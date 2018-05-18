В Казани пройдет «АК БАРС Банк Казанский марафон — 2018»

20 мая 2018 года в столице Татарстана на площади Тысячелетия стартует традиционный «Казанский марафон — 2018» (0+). ПАО «АК БАРС» Банк выступает титульным спонсором всех беговых стартов TIMERMAN спортивного сезона 2018 года.



В фан-зоне «АК БАРС» Банка участников и гостей марафона ждут спортивные мастер-классы (аэробика, йога, растяжка), зона отдыха с мягкими пуфиками и бесплатным кофе, мобильная 3D-фотостудия, конкурсы и розыгрыши подарков. Посетители зоны могут первыми оформить предзаказ новой карты «АК БАРС Generation» с повышенным кэшбеком в категориях «транспорт» и «развлечения». Авторы самых оригинальных фотографий в фан-зоне получат подарки от банка.

Участникам будут доступны четыре разных дистанции — 42,2 км, 21,1 км, 10 км и 3 км. В соревновании примут участие около 10 тысяч спортсменов. Маршрут забега пройдет по центральным улицам Казани — городская набережная, центр семьи «Казан», мост «Миллениум» и многое другое. Звездными участниками марафона станут Эльмира Калимуллина, Тина Канделаки, Родион Газманов.

Беговой сезон серии спортивных мероприятий TIMERMAN был открыт 29 апреля забегом «Иннополумарафон», который прошел в городе Иннополис. До конца 2018 года в Татарстане также пройдут забеги «АК БАРС Банк Зеленодольский полумарафон-кросс 2018» (Зеленодольск), «Камский триатлон 2018» (Набережные Челны), забег «АК БАРС Банк «Ночная Казань» 2018» и другие. Среди участников забегов — команда сотрудников «АК БАРС» Банка, которые регулярно принимают участие в крупных спортивных мероприятиях.

Спонсорство крупных спортивных мероприятий — последовательная политика банка в области поддержки спорта и здорового образа жизни. Так, в 2017 году банк выступил титульным партнером и соорганизатором «Казанского марафона». Число участников марафонов с каждым годом растет и чем ближе даты забегов, тем меньше остается вакантных мест для участия.

Партнерский материал