КАМАЗ в апреле на 35% увеличил продажи в России

Продажи ПАО «КАМАЗ» в России в апреле выросли на 35%, до 2,748 тыс. грузовиков. Об этом пишет корпоративная газета КАМАЗа.

Отмечается, что по итогам января-апреля рост составил 15%. За этот период было продано 8,942 тыс. машин.

«Лидерами продаж стали модернизированный седельный тягач КАМАЗ-5490 NEO, шасси КАМАЗ-43118 и 65115, самосвалы КАМАЗ-6520», — отмечается в сообщении.

Кроме того, положительную динамику показывают продажи КАМАЗов нового модельного ряда. В 2018 году с января по апрель реализовано 2,534 тыс. единиц техники, что на 93% выше показателей аналогичного периода годичной давности.

«Росту продаж автомобилей нового модельного ряда способствовала активная работа с корпоративными клиентами: в эти четыре месяца заключены крупные контракты с ОАО «Сургутнефтегаз», ООО «ВЕСТА», ООО «Логитера», IDS Group, ООО «Монополия», ООО «ИТЕКО», ООО «Поволжье-Транс» и другими компаниями», — отмечает газета.

Ранее сообщалось, что КАМАЗ увеличил продажи в России в I квартале на 7,8%.