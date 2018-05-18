Верховный суд РТ оставил главу ГК «Еврогрупп» под домашним арестом до 22 июня

Верховный суд РТ отказал в апелляции главе челнинской ГК «Еврогрупп» Алексею Миронову и оставил его под домашним арестом до 22 июня. Об этом сообщает корреспондент «Реального времени».

Адвокаты Миронова просили об альтернативных мерах в виде подписки о невыезде или внесения залога в 2 млн рублей. Прокурор Лилия Андреева просила отказать в удовлетворении апелляции.

В итоге суд принял решение оставить главу ГК «Еврогрупп» под домашним арестом до 22 июня.

Напомним, что 19 апреля Советский райсуд Казани продлил срок домашнего ареста главе «Еврогрупп» Алексею Миронову до 22 июня.

Под домашним арестом Миронов, обвиняемый в мошенничестве, находится три месяца. Общий ущерб бюджету от его действий в Следкоме оценивают более чем в 250 млн рублей. Стоит отметить, что еще до привлечения к уголовной ответственности бенефициара «Еврогрупп» его структуры вернули в муниципальную собственность земли на 2 с лишним млрд рублей.