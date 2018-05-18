Трамп пригрозил КНДР «ливийским сценарием»

Президент США Дональд Трамп назвал возможным развитие событий в Северной Корее по «ливийской модели», если со страной не будет заключено соглашение о ядерном разоружении. Об этом американский лидер заявил на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

«Ливийская модель была совершенно другой. Мы уничтожили эту страну. Мы никогда не говорили Каддафи: «О, мы собираемся дать вам защиту. Мы собираемся дать вам военную силу. Мы вошли и уничтожили его. И мы сделали то же самое с Ираком», — цитирует Трампа пресс-служба Белого дома.

Чтобы не повторить судьбу главы Ливии Муаммара Каддафи, Трамп предложил лидеру КНДР Ким Чен Ыну следовать «южнокорейскому сценарию».



Напомним, Пхеньян пригрозил отменить саммит США — КНДР и отменил проведение встречи на высоком уровне с Южной Кореей. Причиной стали совместные военные учения США и Южной Кореи.

