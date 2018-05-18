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В КНДР пригрозили заморозить диалог с Южной Кореей

08:56, 18.05.2018

Председатель северокорейского Комитета по мирному объединению родины Ли Сон Гвон заявил о возможном замораживании диалога с Южной Кореей. Об этом сообщает Chosun Ilbo.

Ли Сон Гвон подчеркнул, что до тех пор, пока ситуация, которая привела к отмене межкорейских переговоров на высоком уровне, не разрешится, «будет непросто снова сесть лицом к лицу с представителями южнокорейского режима».

Отмечается, что представитель КНДР подверг Сеул критике за участие в совместных с США военных учениях.

Напомним, Пхеньян пригрозил отменить саммит США — КНДР и отменил проведение встречи на высоком уровне с Южной Кореей. Причиной стали совместные военные учения США и Южной Кореи.

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