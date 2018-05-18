МЧС: число авиакатастроф в России снизилось на 41%

Число авиационных катастроф в России по итогам 2017 года снизилось по сравнению с предыдущим годом на 41%.



Согласно предоставленной ведомством сравнительной характеристике чрезвычайных ситуаций, в прошлом году в стране было зарегистрировано 23 авиакатастрофы. В 2016 году произошло 39 авиапроисшествий, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МЧС.

Число погибших в авиакатастрофах в России в 2017 году уменьшилось почти на 77%, а число пострадавших снизилось на 74%.

Отмечается, что больше всего катастроф произошло на территории Приволжского и Центрального федеральных округов (по 25%), менее всего — в Дальневосточном и Южном округах (по 10%). Наибольшее число инцидентов с самолетами зарегистрировано в Центральном и Приволжском округах (по 28%), с вертолетами — в Приволжском (40%).

Напомним, последней крупной авиакатастрофой в России стало крушение принадлежавшего «Саратовским авиалиниям» самолета Ан-148. 11 февраля лайнер разбился по пути из Москвы в Орск. В результате погиб 71 человек.