В терминалах АКИБАНКа можно перевести деньги на карты любых банков

В терминалах самообслуживания АКИБАНКа появилась возможность переводить деньги с карты АКИБАНКа на карту любого банка. Для этого достаточно ввести номер карты получателя, которая указана на этих картах, и подтвердить платеж. Комиссия за перевод составит 1,5%, минимум 30 рублей.

АКИБАНК стремится к популяризации безналичных платежей и к прозрачности и безопасности операций.

Новая услуга должна полюбиться клиентами, так как все больше людей предпочитают безналичные расчеты, а использование широкой сети терминалов самообслуживания банка позволит совершать эти операции быстро и удобно.