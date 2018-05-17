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В терминалах АКИБАНКа можно перевести деньги на карты любых банков

14:20, 17.05.2018

В терминалах самообслуживания АКИБАНКа появилась возможность переводить деньги с карты АКИБАНКа на карту любого банка. Для этого достаточно ввести номер карты получателя, которая указана на этих картах, и подтвердить платеж. Комиссия за перевод составит 1,5%, минимум 30 рублей.

АКИБАНК стремится к популяризации безналичных платежей и к прозрачности и безопасности операций.

Новая услуга должна полюбиться клиентами, так как все больше людей предпочитают безналичные расчеты, а использование широкой сети терминалов самообслуживания банка позволит совершать эти операции быстро и удобно.

Справка

Лицензия ЦБ РФ №2587. ПАО «АКИБАНК».

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