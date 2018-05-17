Башкирский альпинист погиб в Гималаях при восхождении на Лхоцзе

В Непале при восхождении на Лхоцзе, четвертый по высоте восьмитысячник в мире, погиб альпинист из Башкирии Рустем Амиров. Об этом сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» его супруга Галина.

«Плохие новости из Непала. Мне сегодня сообщили, что Рустем погиб», — написала она.



В сообщении говорится, что Амиров не дошел до вершины 100 метров.

В своей последней записи в соцсети Амиров сообщал, что находится в базовом лагере Эвереста и Лхоцзе и готовится к решающему штурму вершины 8516 м.

«До лагеря 3 идем параллельно с моим непальским другом Нарбином Магаром, который штурмует Эверест. Далее моими напарниками по восхождению на Лхоцзе будут Виктор из Перу и Йоши из Японии. Посылайте меня подальше и ждите новостей через неделю!» — написал Амиров.

В ноябре прошло года в Непале погиб российский альпинист и бейсджампер Валерий Розов после прыжка с гималайской вершины Ама-Даблам.